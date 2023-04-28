ÇAKIRAĞA KONAĞI YENİDEN HİZMETE AÇILDI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde UNESCO Dünya Kültürel Miras Geçici Listesi'ndeki Birgi Tarihi Kenti'nde yer alan Çakırağa Konağı'nda 2020 yılında başlayan restorasyon, konservasyon, teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Ödemiş Müze Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösterecek olan konağımız Birgi'nin kültür ve turizm hayatı açısından son derece önemli bir kazanımdır" dedi.

UNESCO Dünya Kültürel Miras Geçici Listesi'ndeki Birgi Tarihi Kenti'nde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze olarak faaliyet gösteren İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Çakırağa Konağı'nın 2020 yılında başlayan restorasyon, konservasyon, teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Çakırağa Konağı bahçesinde düzenlenen açılışa Konak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Kültür Varlıkları Müze Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Türk Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

'TANITIM HAMLELERİMİZ SONUÇ VERDİ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz turizm alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verip, "Kültürel mirasımızı koruyup yenileyerek, bir yandan yenilerken, bir yandan sanatımızı geliştiriyor, geleneklerimizi örf ve adetlerimizi günümüzde yaşatmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Turizm tarafında ise daha nitelikli bir turizm deneyimi yaşatabilmek için tarihimizin, kültürümüzün, sanatımızın desteğinden faydalanıyoruz. Turizm alanındaki önceliklerimizi çevreye ve yerel halka önem vermek, sürdürülebilirlik, turizmi bütün yıla ve ülkenin tamamına yaymak ve ülkeyi dünyanın her tarafında tanıtmak olarak özetleyebiliriz. Güvenli ve sürdürülebilir turizme öncelik vermemizin yanı sıra tanıtım hamlelerimiz de sonuç verdi. 2022 yılında ülke olarak 51,5 milyon yabancı turisti ağırladık ve tarihte ilk defa dünyada 3'üncülüğe yükseldik. Turizm endüstrisinden 46,5 milyon dolar gelir elde ettik. İnşallah hep birlikte 60 milyon turist ve 56 milyar dolar geliri ülkemize getirmeyi başaracağız" dedi.

'İZMİR'İN GELECEĞİNİ SÜRDÜREBİLİR TURİZM OLUŞTURACAK'

Sürdürülebilir turizmin önemine değinen Yavuz, "Bakanlık olarak güzel İzmir'imiz ve tüm ilçelerinde Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir çehre edinmesi için tüm gücümüzle çalışıyor, altyapı üst yapı turizm geliştirme ve tanıtım projelerini birer birer hayata geçiriyoruz. Doğal güzellikleri, kültür sanat ve özellikle gastronomi gibi değerleri ile öne çıkan İzmir'in geleceğini sürdürebilir turizm oluşturacak. Bakanlık olarak UNESCO'nun geçici listesine aldırmış olduğumuz uzun geçmişi boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Birgi, bu çerçevede son derece önemli bir potansiyele sahiptir. Birgi'mizi bu sene Dünya Turizm Örgütü tarafından seçilen 'Dünyanın En İyi Turizm Köyleri' listesine aday göstermiştik. ve ne mutlu ki Türkiye'de 5 şehirden biri oldu. ve Türkiye, bu listede 5 köy ile birinci sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

'ÇAKIRAĞA KONAĞI AHŞAP TÜRK EVLERİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ'

Çakırağa Konağı'nın ahşap Türk evlerinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Yavuz, "Konak, Osmanlı gündelik yaşamının anlaşılması açısından önemli bir bilgi kaynağı. Konağın nadide duvar ve tavan süslemeleri, kalem işleri, ahşap oymacılık gerçekten mimari açıdan ve kültürel mirası açısından kayda değer önem taşıyor. Kültür ve turizm bakanlığı olarak içinde bulunduğumuz bu konak gibi özgün tarihi yapılarımızı restore ederek onlara kültürel işlevler vermeyi bir ilke olarak benimsemiş durumdayız. Ödemiş Müze Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösterecek olan konağımız Birgi'nin kültür ve turizm hayatı açısından son derece önemli bir kazanımdır" dedi.Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ise "Birgi, 3 bin yılı aşkın tarihiyle birçok medeniyette ev sahipliği yapması, Çakırağa gibi bir değere sahip olmasıyla büyük bir öneme sahip. Çakırağa Konağı, geleneksel Türk mimarisinin en etkileyici örneklerinden birisi. Konağımız 1995 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığınca müze olarak hizmete sunulmuştur. 2017 yılından beri restorasyon sebebiyle kapalı olan konağımız nihayet bugün itibariyle vatandaşlarımızla tekrar buluşacak ve ziyarete açılacaktır" dedi.Açılışın ardından Birgi El Sanatları Evi, Aydınoğlu Mehmet Bey Cami, Dervişağa Medresesi, Küp Uçuranlar Kulesi ziyaret edildi.