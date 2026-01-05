Haberler

İnegöl'de Çakarlı Otomobil Takip Sonucu 173 Bin TL Ceza Kesildi

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çakarlı otomobil sürücüsüne 173 bin 292 TL ceza kesildi. Takip sonucu durdurulan araç, 1 ay süreyle trafikten men edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takiple yakalanan çakarlı otomobilin sürücüsüne 173 bin 292 TL ceza kesildi.

Mimar Sinan Bulvarı'nda 34 FDK 658 plakalı çakarlı otomobil, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle kaçtı. Otomobil, 5 kilometrelik takiple Burhaniye Mahallesi Gündoğan Sokak'ta durduruldu. Otomobildeki 1 kişi yaya olarak kaçarken, ehliyetine 1 ay süreyle el konulan sürücü Ahmet D.'ye (38) 173 bin 292 TL cezai işlem uygulandı. 1 ay süreyle trafikten menedilen otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

Öte yandan, yaya olarak kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürülüyor! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro'yu mahkemeye böyle götürüyorlar
Haberler.com
500

Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

