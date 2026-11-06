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CAIR, Florida'da 'iç terör örgütü' sınıflandırması sonrası faaliyetlerini askıya aldı

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CAIR'in, Florida yönetiminin 'iç terör örgütü' sınıflandırmasının ardından eyaletteki faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi. Bölge mahkemesi, sınıflandırma kararının iptali talebini reddedince Florida yetkililerinin kararı yürürlüğe girdi.

ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR), Florida yönetiminin kuruluşu "iç terör örgütü" olarak sınıflandırmasının ardından eyaletteki faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, bölge mahkemesi, CAIR'in, "iç terör örgütü" olarak nitelendirilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi talebini reddetti.

Söz konusu mahkeme kararının ardından Florida eyalet yetkililerinin CAIR'i "terör örgütü" olarak sınıflandırma kararı yürürlüğe girerken, CAIR'in Florida'daki faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.

CAIR'in Florida'daki faaliyetlerine ilişkin internet sitesinde yayımlanan açıklamada ise "Florida Valisi Ron DeSantis ve diğer eyalet yetkililerinin, bize karşı eşi benzeri görülmemiş 'iç terör örgütü' yasalarını temelsiz ve anayasaya aykırı bir şekilde uygulaması nedeniyle Florida'daki faaliyetlerimizi askıya aldık." ifadesi kullanıldı.

Florida Valisi Ron DeSantis, nisan ayında eyalet yönetimine kuruluşları "terör örgütü" olarak sınıflandırma yetkisi veren "HB 1471" yasasını imzalamıştı.

Ardından yasa kapsamında, CAIR'in "terör örgütü" olarak sınıflandırılması sürecinin başladığı duyurulmuştu.

DeSantis Aralık 2025'te CAIR'i ve Müslüman Kardeşleri de "yabancı terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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