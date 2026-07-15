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Çad'da Türkiye Maarif Vakfı'ndan 15 Temmuz anması

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Encemine'deki Türkiye Maarif Vakfı okullarında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Büyükelçi Cem Utkan, darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında halkın kararlılığının önemini vurguladı, şehitler için dualar edildi.

Çad'ın başkenti Encemine'de faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı okullarında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı yapıldı.

Maarif Okullarında düzenlenen programa, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, Türkiye'nin Çad'daki kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Utkan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Türkiye'nin demokratik düzenini hedef aldığını belirterek, Türk halkının o gece milli iradeyi ve devlet kurumlarını korumak için buna kararlılıkla karşı durduğunu söyledi.

Utkan, 15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, halkın gösterdiği kararlılığın darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan etkinlikte, öğretmen Muhammed Ömer tarafından okunan ayetlerin ardından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Kaynak: AA / Isshak Abdraman Issa
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