Çad'da Kolera Salgını: 63 Kişi Hayatını Kaybetti

YAOUNDE, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çad'ın doğusunda yaşanan kolera salgını nedeniyle en az 63 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada temmuz ayından bu yana salgının devam ettiği Vaday eyaletinde toplam 938 şüpheli vaka kaydedildiği, 52 örneğin analiz edildiği ve 39 vakanın doğrulandığı belirtildi.

Sağlığı Bakanı Abdülmecid Abdurrahim, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla su, sanitasyon ve hijyen müdahaleleri başta olmak üzere çalışmalarını artırdıklarını söyledi.

Yetkililer, hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için halka dikkatli olma ve hijyen önlemlerine sıkı sıkıya uyma çağrısı da yaptı.

Geçen ay Vaday eyaletinde yaklaşık 20.000 Sudanlıyı barındıran Dougui Mülteci Kampı'nda kolera salgını nedeniyle en az 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Haziranda Sudan'daki kolera vakalarının artabileceği uyarısında bulunan Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'dan gelen yüz binlerce mülteciyi kalabalık koşullarda barındıran Çad gibi komşu ülkelere de hastalığın yayılabileceğine de dikkat çekmişti.