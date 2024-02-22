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Çad Başbakanı Türkiye'nin Büyükelçisini Kabul Etti

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Çad Başbakanı Succes Masra, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız'ı kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Çad Başbakanı Succes Masra, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız'ı kabul etti.

Başkent Encemine'deki başbakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Dört yıllık görevi sona eren Büyükelçi Kaygısız, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, başbakanla iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim gibi konularda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Çad'ı "kardeş ülke" olarak nitelendiren Kaygısız, bu ülkedeki geçiş döneminin en iyi şekilde sonuçlanmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Kaygısız, Çad'ın kalkınmasına yardımcı olmaya her zaman hazır olduklarının altını çizdi.

Kaynak: AA / Güncel

Encemine Türkiye Çad Diplomasi Politika Güncel Haberler

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