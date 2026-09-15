Cabo Verde Cumhurbaşkanı Neves seçimde yeniden aday olacağını açıkladı

Batı Afrika'daki ada ülkesi Cabo Verde Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves, 15 Kasım'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci dönem için yeniden aday olacağını açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Neves, başkent Praia'da düzenlediği basın toplantısında, 15 Kasım'daki seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2021'de cumhurbaşkanlığı görevine başladığını, ikinci dönem için de ülkesine hizmet etmeyi sürdürmek istediğini belirten Neves, kasım ayında yapılacak seçimlerde ikinci dönem için tekrar aday olacağını söyledi.

Neves, ilk beş yıllık cumhurbaşkanlığı dönemindeki çalışmaları tekrarlamayacağını, ülkenin gelecek 5 yıldaki ihtiyaçlarına odaklanacağını ifade etti.

Adaylığını açıklamasının ardından seçim mevzuatı gereği görevini geçici olarak bırakan Neves'in yerine Meclis Başkanı Janira Hopffer Almada'nın geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapması bekleniyor.

Cabo Verde'de cumhurbaşkanı seçimleri 15 Kasım'da yapılacak. 66 yaşındaki Neves, 2001-2016 yıllarında başbakanlık yaptı ve 2021'de cumhurbaşkanı seçildi.

Yaklaşık 520 bin nüfusa sahip, eski Portekiz sömürgesi olan ve "Yeşil Burun Adaları" olarak da bilinen ülke, Senegal ve Moritanya açıklarında yer alıyor.

Kaynak: AA