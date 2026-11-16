Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cabo Verde Cumhurbaşkanı Neves oyların yüzde 64'ünü alarak yeniden seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cabo Verde'de pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves kazandı. İlk sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 64'ünü alan Neves, ikinci görev dönemi için gereken yüzde 50 barajını açık arayla geçti.

PRAİA, 16 Kasım (Xinhua) -- Cabo Verde'nin ulusal televizyon kanalı TCV'nin canlı yayımladığı basın toplantısında konuşan Jose Maria Neves, 15 Kasım 2026.

Cabo Verde'nin mevcut Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. İlk sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 64'ünü alan Neves, ikinci görev dönemi için seçilmesine yetecek yüzde 50'lik barajı açık arayla geçti. (Fotoğraf: Elton Monteiro/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi

Eşinin gözleri önünde zorla götürdüler
Kadınları isyan ettiren Türk turist: Lütfen bu adamı buradan alın

Türk turist kadınları canından bezdirdi: Lütfen bu adamı buradan alın
TÜİK açıkladı: Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,8 azaldı

8 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam yüzde 26,8 azaldı
Adana'da 13 yaşında evlendirilen Suriyeli anne, adres kaydı engeli yüzünden 4 çocuğunu okula yazdıramıyor

13 yaşında evlendirildi! 4 çocuğu bir adres yüzünden okulsuz
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de22

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Kış yaklaşırken yola koyuldular! Görenler hayran kaldı

Yola koyuldular! Bu sene de aynısı olacak
Husiler kritik boğazda kontrolü ele geçirdi! Zafer kutlaması yaptılar

Ayaklarında terlikle düşmanı püskürttüler! Zaferi böyle kutladılar