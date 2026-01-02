Haberler

Buzlanan Yolda 2 Yıl Üst Üste Park Halindeki Aracına Çarptılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle park halindeki araca bir kamyonet çarptı. Kazazedelerden Bünyamin Adıyaman, iki yıldır aynı sorunu yaşadığını belirtti.

1) BUZLANAN YOLDA 2 YIL ÜST ÜSTE PARK HALİNDEKİ ARACINA ÇARPTILAR

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, buzlanma nedeniyle hasarlı kazaların olduğu Gebi Caddesi'ndeki kazazedelerden biri olan Bünyamin Adıyaman (50), "Geçen sene de aynı şekilde park ettiğim bu caddede aracıma başka bir araç çarptı" dedi.

İlkadım ilçesinde dün geceden beri etkisini artıran kar yağışı, yollarda buzlanmaya neden oldu. Gebi Caddesi'ndeki buzlanma sebebiyle hasarlı kazalar meydana geldi.

'HER SENE AYNI ŞEYİ YAŞIYORUM'

Bünyamin Adıyaman'ın akşam saatlerinde buraya park ettiği hafif ticari aracına da kamyonet çarptı. İki senedir aynı durumu yaşadığını söyleyen Adıyaman, "Geçen sene de aynı şekilde park ettiğim bu caddede aracıma başka bir araç çarptı. Belediyeler herhangi bir buzlama da yapmadı. Her sene aynı şeyi yaşıyorum. Düz diye buraya çektik, rampaya da çekmedik gelip çarpmasınlar diye. Kamyonet 4-5 araca birden vurdu, bize de denk geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan 'Silahlarımız hazır' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

Gerilim tırmanıyor! İran'dan "Silahlarımız hazır" diyen Trump'a yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti

44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı kapandı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza

Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı