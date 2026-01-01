Haberler

Bursa'da durakta bekleyen kişi cipin çarpması sonucu yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzlanan yolda kayarak durakta bekleyen bir kişiye çarpan cipin sürücüsü, yaralıyı hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzlanan yolda kayan cipin çarpması sonucu durakta bekleyen kişi yaralandı.

Turgutalp Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde fren yapan Mehmet Ali S. (19) yönetimindeki 16 YK 538 plakalı cip, kayarak durakta bekleyen Tarık S'ye (29) çarptı.

Sürücü, yaralanan Tarık S'yi aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı

İstanbul'daki dev yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...
Yapay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım

Yapay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım