Profesyonel motosikletçi Atlı'dan Çıldır Gölü'nde buz üstünde drift şov

PROFESYONEL motosiklet sürücüsü ve snowboard tutkunu Süleyman Atlı, Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Çıldır Gölü'nde buz üstünde drift yaptı. Daha önce farklı ekstrem etkinliklere katılan Atlı, bu kez çivili lastik taktığı dağ tipi motosikletiyle Doğruyol köyü önünde izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

İstanbul'dan ön lastiğe 700, arka lastiğe de 300 çivi taktırdığı motoruyla Çıldır Gölü'ne gelen motosiklet sürücüsü Süleyman Atlı, hazırlıklarını tamamladıktan sonra buzlu zeminde gösteri yaptı. Çıldır Gölü'ne 4 yıldır düzenli olarak geldiğini belirten Süleyman Atlı, bölgenin iklim koşullarının, İstanbul'da gerçekleştirilmesi mümkün olmayan projelere imkan tanıdığını kaydetti. Geçen yıl 2,5 ton ağırlığında bir araçla drift yaptığını kaydeden Atlı, her yıl farklı konseptlerde çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Süleyman Atlı, "Çivili lastiklerle buz üzerinde sürüş yaptık. Ön lastikte 700, arka lastikte 300 olmak üzere toplam bin çivi var. Bu proje için özel olarak hazırlandık. Çıldır Gölü'nü gerçekten çok seviyorum. Burada yapmayı planladığım daha birçok proje var" dedi.

Gerçekleştirilen gösteri, çevrede bulunan ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.