Buz mağarasında düşen kişinin görüntüleri ortaya çıktı
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Bayburt'ta buz mağarasında düşerek hayatını kaybeden Mehmet Daştan'ın düşme anı ve öncesine ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay anında oğlu çığlık atarken diğer kişiler AFAD'ı aramalarını istedi.
O ANLAR KAMERADA
Bayburt'ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp hayatını kaybeden Mehmet Daştan'ın (43), düşme anı ve öncesine ait görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde; el feneriyle mağara içinde ilerleyen Daştan'ın aniden düştüğü yer alırken, oğlunun 'baba' diyerek çığlık attığı, mağaradaki diğer kişilerin ise 'Mehmet ağabey, ışık yanıyor mu, gitmeyin, AFAD'ı arayın' dediği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Söylemez - Güncel