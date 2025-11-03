Haberler

Büyükşehir'de HGS ile Otopark Ödemeleri Başladı

Güncelleme:
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, yol kenarı otoparklarda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ödeme yapılabileceğini duyurdu. Yeni sistem, sürücülerin otopark çıkışlarında otomatik ödeme gerçekleştirmesine olanak tanırken, şehir içi ulaşım hizmetlerinin dijitalleşmesine katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda şehir içi ulaşım hizmetlerini daha modern, hızlı ve kullanıcı dostu hale getirmek için teknoloji yatırımları aralıksız devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, yeni sistem sayesinde sürücülerin, otopark çıkışlarında HGS üzerinden otomatik ödeme gerçekleştirerek zamandan tasarruf edeceğini ifade etti.

Bugün itibariyle başlayan uygulamanın şehir içi ulaşım hizmetlerinin dijitalleşmesine katkı sunacağını belirten Canbulut, şunları kaydetti:

"Yol kenarı otoparklarımızda HGS ile ödeme sistemine geçerek vatandaşlarımızın park deneyimini daha kolay ve hızlı hale getirdik. Bu yenilik, hem trafik akışına olumlu etki edecek hem de kullanıcılarımıza ödeme kolaylığı sağlayacaktır. HGS ile ödeme sistemi, PTT işbirliğiyle otopark altyapısına entegre edilmiştir. HGS entegrasyonu kapsamında katkılarından dolayı PTT Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyor, alternatif ödeme yönteminin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
