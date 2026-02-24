Haberler

İftar çadırında görevli belediye personeline bıçaklı saldıran şüpheliye gözaltı

Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesinde iftar çadırı kurulumu sırasında Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, bıçaklı bir saldırıya uğradı. Olay sonrası şüpheli L.E. gözaltına alındı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde iftar çadırı kurulumu sırasında Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan'ın (57) bıçakla yaralandığı olaya ilişkin L.E. (48), gözaltına alındı.

Olay, 20 Şubat akşamı Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki Gümüşpala kapalı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde kurulacak iftar programı için hazırlık yapılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, bir şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından ve karnından yaralanan Aslan, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aslan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bugün şüpheli L.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
