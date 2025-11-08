Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hayvan Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatma ve Yusuf Özkan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanlara yönelik barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunan, hayırsever dayanışması ile çalışmalarını sürdüren merkezi ziyaret eden Büyükkılıç, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, günün koşulları ve standartlarına uygun yaptıkları son çalışmalarla hayvan hakları konusunda gerekli her türlü gayreti gösterdiklerini belirtti.

Personele de teşekkür eden Büyükkılıç, "Veteriner hekimlerimiz gerekli cerrahi müdahaleleri yapmakta, her türlü ameliyathane ortamı burada mevcut. İlçelerimizden getirilen ve buradaki hayvan barınağımızda barındırmamız gereken hayvanları da alıyoruz. Açık hayvan barınağımızı da yine Pınarbaşı bölgesinde bitirme aşamasına geldik." ifadelerini kullandı.