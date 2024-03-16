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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Çanakkale Zaferi Mesajı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Çanakkale Zaferi ile asırlarca esaret altında yaşamış millet için istiklal meşalesinin yakıldığını belirtti.

Çanakkale'de, İstiklal Savaşı destanının önsözünün kanla yazıldığını aktaran Büyükakın, tarihin en şerefli cümlelerini taşıyan bu önsözün içinde millete bağlılık, hürriyet arzusu, vatan aşkı ve büyük millet olmanın şuurunun bulunduğunu bildirdi.

Çanakkale Savaşı'nın, Türk milletinin geleceğine yön verdiğine işaret eden Büyükakın, Çanakkale'de kazanılan zaferin, hiçbir milletin sahip olamayacağı bir ruhla elde edildiğini vurguladı.

Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

"Köklerimizden gelen bu Çanakkale ruhu, aziz milletimizin hafızasında o günkü olduğu gibi hiçbir zaman silinmemek üzere yer edindi. Her yıl 18 Mart'ta Türkiye'nin, Kocaeli'nin gözyaşları Çanakkale'ye akar. Bize düşen görev bugünlerimizi borçlu olduğumuz şehitlerimizin fedakarlığını, yeni nesillerin hafızasında canlı tutmaktır. Bu asil ruhu çocuklarımıza öğretmeyi asli bir görev biliyoruz. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliği ve Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir. Bu vesileyle Çanakkale'de Allah için vatan için bayrak için göğüslerini siper ederek bizlere bu büyük zaferi, aziz vatanımızı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk ordusunun kahraman mensuplarına ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize en samimi duygularımla şükranlarımı sunuyor, Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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