Büyükşehir Belediye Başkan Şahin, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve şehitler için dua edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere hitap ettiği video katılımcılarla birlikte izlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehit makamının özel bir makam olduğunu ifade etti.

Şanlı ve şerefli bir tarihin bugün emanetçileri olduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Etrafımız ateş çemberi. Ateşe körükle gitmek de var, ateşe suyla gitmek de var. Biz her zaman ateşe su taşıyanlardan olduk. Nerede yara varsa merhem oluyoruz. Allah'ın izniyle biz iyilerin ve yaşatanların dünyasını inşa edeceğiz. İyilerin ve yaşatanların dünyasında biz, Gazi'nin torunları olarak bu milletin evladı olarak al yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz."

Programda, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Altunova, gaziler ile şehit ve gazi aileleri katıldı.