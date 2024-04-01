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Büyükmandıra Belde Belediye Başkanlığı Seçimini AK Parti Adayı Ersan Çölgeçen Kazandı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen kazandı.

Babaeski İlçe Seçim Kurulunca hazırlanan birleştirme tutanağına göre 2 bin 579 seçmenin oy kullandığı beldede AK Parti'nin adayı Çölgeçen 1124, CHP'nin adayı Alaattin Burak Doğan ise 1090 oy aldı.

Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden belediye başkanı seçildiğini söyledi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Çölgeçen, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: AA / Güncel

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