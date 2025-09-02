Büyükkılıç, Zabıta Haftası'nda Fidan Dikti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Zabıta Haftası dolayısıyla Sarımsaklı'daki Zabıta Daire Başkanlığı Hatıra Ormanı'na personelle beraber fidan dikti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluşunun 199. yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Sarımsaklı'daki Zabıta Daire Başkanlığı Hatıra Ormanı'na fidan dikme etkinliğine katıldı.

Başkan Büyükkılıç, personelle beraber fidan dikti.

Programda konuşan Büyükkılıç, orman yangınlarının arttığı dönemde, gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakmak adına 800 fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Zabıta birimini belediyenin vitrini olarak niteleyen Büyükkılıç, zabıta ekiplerinin farkındalık oluşturmak adına ağaç dikerek bölgede yeşillendirme çalışmalarına destek verdiklerini, yeşili çok önemsediklerini kaydetti.