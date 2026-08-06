Kayseri'de Başkan Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Boyraz'ı Ağırladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Büyükkılıç memnuniyetini dile getirirken, Boyraz misafirperverlik için teşekkür etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı makamında ağırladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Boyraz, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Boyraz ise misafirperverliklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.
Kaynak: AA