Haberler

Büyükkılıç, Kayseri'deki Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Büyükkılıç, Kayseri'deki Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tahirini, Küllü ve Karahöyük mahalleleri arasında devam eden 7 kilometrelik yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Sıcak asfalt çalışmalarının başladığını belirten Büyükkılıç, toplam 25 kilometrelik yol ağının 15 kilometresinin sezon itibarıyla yapılacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tahirini, Küllü ve Karahöyük mahalleleri arasında yürütülen 7 kilometrelik yol yapım çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, devam eden toplam 7 kilometrelik grup yolun 1. etap yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinden bilgi aldı, personele tatlı ikramında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, bölgede sıcak asfalt çalışmalarının başladığını belirtti.

Yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehir merkezine ya da İncesu tarafına geçmeden buradan rahatlıkla oraya ulaşabileceğiz. Toplam 25 kilometrelik yol ağımız var, sezon itibarıyla yaklaşık 15 kilometresini yapacağımız şekilde sıcak asfalt çalışmamızı, altyapısını oluşturarak başlattık. En kısa zamanda kış şartlarına erişmeden bitireceğimize inanıyoruz. Bu arada Terzi Kent'imizin de beklentisi vardı, ana yol itibarıyla orayı da gündemimize alacağız."

Büyükkılıç'a ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.