Büyükkılıç, Kayseri'deki Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tahirini, Küllü ve Karahöyük mahalleleri arasında yürütülen 7 kilometrelik yol yapım çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, devam eden toplam 7 kilometrelik grup yolun 1. etap yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinden bilgi aldı, personele tatlı ikramında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, bölgede sıcak asfalt çalışmalarının başladığını belirtti.

Yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehir merkezine ya da İncesu tarafına geçmeden buradan rahatlıkla oraya ulaşabileceğiz. Toplam 25 kilometrelik yol ağımız var, sezon itibarıyla yaklaşık 15 kilometresini yapacağımız şekilde sıcak asfalt çalışmamızı, altyapısını oluşturarak başlattık. En kısa zamanda kış şartlarına erişmeden bitireceğimize inanıyoruz. Bu arada Terzi Kent'imizin de beklentisi vardı, ana yol itibarıyla orayı da gündemimize alacağız."

Büyükkılıç'a ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.