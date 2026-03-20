Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bayramlaştı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği konutunda düzenlenen programa Türk vatandaşları ve iş insanları ile Büyükelçilik ve diğer kurumların çalışanları katıldı.

Büyükelçi Poroy, konukları karşılayarak bayramlarını kutladı ve onlarla sohbet etti.