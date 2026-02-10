Haberler

Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Kaymakcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları inceleyerek, çeşitli kategorilerde oy kullandı. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Kaymakcı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi" fotoğrafını tercih eden Kaymakcı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket Zamanı", "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğrafına oy verdi.

Kaymakcı, özel kategorilerden "Portre"de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan", "Gazze: Açlık"ta ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Kaymakcı, AA'nın tüm dünyada ve Avrupa'daki güçlü yapılanmasıyla küresel gelişmeleri sahadan, güvenilir ve çok boyutlu bir açıdan izlediğini ve bu gelişmeleri Türkiye'ye etkin biçimde aktardığını vurguladı.

Kaymakcı, "Fotoğraf yarışmasında yer alan ve oylamaya sunulan kareler, AA'nın Türkiye'nin ötesinde bölgesel ve uluslararası gündemi şekillendiren, küresel ölçekte etkili ve saygın bir medya aktörü haline geldiğini açık biçimde ortaya koyuyor. AA, haberleri kadar güçlü fotoğraf diliyle de bu etkiyi pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.???????

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
