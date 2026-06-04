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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Kerkük'te IKBY ve ITC yetkilileriyle görüştü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Kerkük'te IKBY ve ITC yetkilileriyle görüştü
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Kerkük'te IKBY yetkilileri ve Irak Türkmen Cephesi temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkmenlerin bakanlık almasını savunduklarını ve bölgesel ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ve siyasiler ile Irak Türkmen Cephesi (ITC) temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükelçi İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aranın ardından tekrar Erbil'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, tatiller, farklı nedenler ve savaş sebebiyle resmi ziyareti bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ve siyasileriyle görüştüğünü aktaran İnan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldiğini ifade etti.

İnan, Irak Türkmen Cephesi Erbil il Başkanlığını da ziyaret ederek, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile de bir araya geldi.

"Hükümette ITC'nin Türkmenleri temsil eden bir bakanlık almasını istiyoruz"

ITC'nin Erbil'deki teşkilat çalışanları ile görüşen İnan, görüşmenin içeriğine ilişkin, "Kendilerinin sorunlarını, beklentilerini, Türkiye Cumhuriyeti'yle kurumlarıyla olan ilişkilerinden beklentilerini dinledik. Tabi bölgedeki siyasi durumu ele aldık. Türkmen Cephesi'nin çalışmalarını dinledik." dedi.

İnan, Bağdat'ta hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bizim de temaslarımız devam ediyor. Orada biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Irak Türkmen Cephesi'nin Türkmenleri temsil eden bir bakanlık almasını savunuyoruz, istiyoruz. Bunun açıkçası Türkmenlerin zaten hakkı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen toplumunun Irak'ın kurucu unsurlarından biri olduğunu söyleyen İnan, Kerkük'e Türkmen vali atanmasına ilişkin de "Kerkük valiliğinin alınması nedeniyle tebriklerimizi sunduk." dedi.

"Irak'la ilişkilerimize büyük önem veriyoruz"

İnan, Türkiye-Irak ilişkilerini daha kurumsal bir çerçeveyle bütün Irak'a taşımak için uğraştıklarını belirterek, "Biz tabii Irak'la ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Her alanda güvenlik, ticaret, savunma sanayi, akrabalık ilişkileri, toplumsal ilişkiler var. Bunlar bizi belirli bir noktaya taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkilileri ile de görüşeceğini aktaran İnan, yarın da ticaret ve sanayi çevreleri ile bir araya geleceğini kaydetti.

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Maruf da Büyükelçi İnan'ın ziyaretinin Erbil-Ankara ilişkileri için önemli olduğunu ifade ederek bunun aynı zamanda Türkmenler için de bir moral kaynağı olduğunu söyledi.

Türkmenlerin bölgedeki varlığının önemli olduğunu vurgulayan Maruf, "Bu varlık ne kadar güçlü olursa, ne kadar daha aktif bir hale gelirse bu Türk dünyası için, bölge içinde bir önem taşımaktadır." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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