Büyükelçi Caymazoğlu, Amman Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Büyükelçi Caymazoğlu, Amman Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti
Güncelleme:
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Yunus Emre Enstitüsü Amman Türk Kültür Merkezini ziyaret etti. Türkçe öğrenen Ürdünlü öğrencilerle bir araya gelen Büyükelçi, Enstitü'nün Türk kültürünü tanıtma misyonuna dikkat çekti. Ziyaretin yanı sıra, vefat eden bir çalışan için mevlit programı düzenlendi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amman Türk Kültür Merkezini ziyaret ederek Türkçe öğrenen öğrencilerle bir araya geldi.

YEE Amman Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ten Enstitü'nün Ürdün'deki faaliyetleri hakkında bilgi alan Büyükelçi, kursiyerlerle de sohbet etti.

Ürdünlü öğrenciler, Türkçe öğrenme süreçlerini ve Türkiye'ye duydukları ilgiyi paylaştı.

Büyükelçi Caymazoğlu, Enstitü'nün Türk kültürünü tanıtma ve iki ülke halkı arasında dostluk köprüleri kurma misyonuna dikkati çekerek, Türkçe öğrenen Ürdünlü gençlerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Vefat eden Amman Yunus Emre Enstitüsü çalışanı için mevlit okundu

Öte yandan Amman Yunus Emre Enstitüsü, vefat eden Ürdün vatandaşı çalışanı Ayşe el-Hatib için Türkçe mevlit programı düzenledi.

Bir süredir hastalık nedeniyle tedavi gördükten sonra yaşamını yitiren El-Hatib'i "ailelerinin bir üyesi" olarak gördüklerini belirten Enstitü Koordinatörü Prof. Dr. Öztürk, çalışanlarının vefatından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Öztürk, "Ayşe Hanım uzun süredir kurumumuzda görev yapan, değerli bir çalışma arkadaşımızdı. Ailesinin izni ve katılımıyla düzenlediğimiz programda Süleyman Çelebi'nin Türkçe mevlidini okuduk. Bu programla kültürümüzün en önemli değerlerinden biri olan vefa duygusunu yaşatmaya çalıştık." dedi.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel
