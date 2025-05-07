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Büyükelçi Begeç'ten Menfi'ye Geçmiş Olsun Ziyareti

Büyükelçi Begeç'ten Menfi'ye Geçmiş Olsun Ziyareti
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, tedavisi tamamlanan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, tedavisi tamamlanan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Begeç'in Menfi'yi ziyaretine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, "Büyükelçi Güven Begeç, bugün Başkanlık Konseyi Başkanı Sayın Muhammed Menfi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin nisan ayı ortasında geçirdiği bir rahatsızlık üzerine tedavi için Almanya'ya gittiği duyurulmuştu. ???????

Menfi, tedavisinin ardından 4 Mayıs'ta ülkesine dönmüştü.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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