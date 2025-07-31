Büyükçekmece Gölü'nde Balık Tutmaya Giden Kişiden Haber Alınamıyor

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Büyükçekmece Gölü'nde balık tutmaya giden 36 yaşındaki Okan Kurnaz'dan dünden beri haber alınamıyor. Yakınları, Kurnaz'ın kişisel eşyalarını göl kenarında bulduktan sonra arama çalışmaları başlatıldı.

Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gelen 36 yaşındaki Okan Kurnaz'dan dünden beri haber alınamıyor. Yakınlarının Kurnaz'ın eşyalarını göl kenarında bulmasının ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Okan Kurnaz, dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Gölü kıyısına balık tutmak için arkadaşıyla birlikte geldi. Bir süre sonra arkadaşı, noter işi için bölgeden ayrıldı. İddiaya göre arkadaşının yanında gelmesini istediği Kurnaz, 'Kafamı dinleyeceğim' diyerek göl kenarında kaldı. Ailesi, Kurnaz'dan uzun süre haber alamayınca, balık tutmaya geldiği alana gitti. Göl kıyısında Kurnaz'a ait terlikleri ve kişisel eşyaları gören yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dün başlattığı arama çalışmaları, bugün de göl çevresinde ve su altında devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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