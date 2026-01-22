Büyükçekmece'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi öldü

BÜYÜKÇEKMECE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ali Altıntaş (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Altıntaş'a otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Altıntaş hastaneye kaldırıldı. Ali Altıntaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'GEREKEN KANUN ADALET NEYSE ONU YAPACAĞIZ'

Kardeşi Hamza Altıntaş, "Kumburgaz civarında olay oluyor. Kardeşimi Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıyorlar, orada vefat ediyor. Zaten araç çok süratli vurmuş. Gereken kanun adalet neyse onu yapacağız" dedi.

'CANIMIZDAN CAN GİTTİ'

Kardeşi Hamza Altuntaş, "Kardeşim benim can damarım, her şeyim. Arkamdaki güvendiğim dağımdı, dayanağımdı. Evliydi, dört çocuk babasıydı. 45 yaşlarında. Canımızdan can gitti" ifadelerini kullandı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

İnceleme için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Ali Altıntaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Altıntaş, Haraççı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Haraççı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.