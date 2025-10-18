Büyükçekmece'de Tır Devrildi, D-100 Trafiğe Kapandı
D-100 kara yolunun Büyükçekmece mevkiinde kontrolden çıkan bir tır devrildi ve Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AAR 214 plakalı tır, Büyükçekmece mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi.
Tırın sürücüsü, aracın patlayan camından kendi imkanıyla dışarı çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akışı sağlanamıyor.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken tırın kaldırılması için çalışma yapılıyor.