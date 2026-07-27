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İstanbul Büyükçekmece Festivali'nde Kültür ve Sanat Buluşması: Folklorik Bebeklerden Dünya Kostümlerine

İstanbul Büyükçekmece Festivali'nde Kültür ve Sanat Buluşması: Folklorik Bebeklerden Dünya Kostümlerine
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27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan sergiler, farklı kültürlerin geleneksel kıyafetlerini yansıtan folklorik bebekler, dünya kostümleri ve festival fotoğraflarıyla sanatseverleri buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergiler, 1 Ağustos 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

(İSTANBUL) - 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan Üstün Gürtuna Folklorik Bebek Koleksiyonu Sergisi, farklı kültürlerin geleneksel kıyafetlerini yansıtan bebekleri sanatseverlerle buluşturdu.

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde geçmişin izlerini taşıyan eserler, farklı kültürlerin renkleri ve genç müzisyenlerin güçlü yorumları sanatseverlerle buluştu.

KOSTÜMLER, FOLKLOR İ K BEBEKLER VE UNUTULMAZ KARELER B İ R ARADA

Festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan özel sergiler, ziyaretçilere farklı kültürlerin izlerini taşıyan eserleri yakından görme fırsatı sundu. Dünya Kostümleri Sergisi, farklı ülkelerin geleneksel kıyafetleriyle dünya kültürlerinin zenginliğini yansıtırken; Üstün Gürtuna Folklorik Bebek Koleksiyonu Sergisi, farklı yörelerin ve kültürlerin özelliklerini taşıyan geleneksel kıyafetlerle hazırlanmış folklorik bebekleri sanatseverlerle buluşturdu.

Festivalin hafızasını oluşturan Dünden Bugüne Festival Fotoğrafları Sergisi, yıllar boyunca gerçekleştirilen etkinliklerden özel karelerle festivalin renkli geçmişine ışık tuttu.

Sanatın ve kültürün farklı yansımalarını bir araya getiren sergiler, 1 Ağustos 2026 tarihine kadar AKM Türkan Saylan Fuaye Alanı'nda ziyaretçileriyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA
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