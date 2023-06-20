Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

İSTANBUL Büyükçekmece Belediyesi koordinesiyle olası büyük İstanbul depremi öncesi tedbir amaçlı 1999 yılı öncesi yaptırılan binaların kentsel dönüşüm çalışmaları bugünde devam etti.

Olası büyük İstanbul Depremi'ne hazırlık çalışmaları çerçevesinde Büyükçekmece Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde bugünde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla Fatih Mahallesi'nde 42 bağımsız bölümden oluşan 4 blokun belediye ve vatandaş işbirliği ile yıkımına başlandı. Başkan Akgün yıkım çalışmaları sırasında yetkililerden bilgiler aldı.

Depreme hazırlık çerçevesinde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İstanbul'u etkileyecek deprem her geçen gün yaklaşıyor. 2 gün önce deprem bölgesinde yoğun bir çalışma yaptıktan sonra bugün Büyükçekmece'deyim. Bu hafta içerisinde 13 blok yaklaşık 100 daireyi yıkacağız. Dışarıdan bakarsanız çok yeni daireler. Ama betonunu incelediğimiz zaman depremde ayakta kalması mümkün değil. Belediye olarak 2002 yılından bu yana kentsel dönüşüm olgusunu içine sindirmiş bir belediyeyiz. Davamız Büyükçekmece'de vuku bulacak bir depremde hiç kimsenin burnu kanamadan bu depremi sıyrıklarla atlatmak" diye onuştu.