Büyükçekmece'de İzinsiz Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
Büyükçekmece'de izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay, ihbar üzerine yapılan inceleme sonrası gerçekleşti.

Büyükçekmece'de, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Olay, 24 Aralık saat 12.40 sıralarında Çakmaklı Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi'nde İSKİ Kanal Yolu'nda meydana geldi. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine 'define arandığı' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, söz konusu bölgeye sevk edildi.

Adrese giden ekipler, önce dronla bölgeyi havadan izledi. Yapılan çalışmada Mehmet Ö. ile Fatih İ.'nin iki ayrı noktada yaklaşık 1,5 metre derinliğinde kazı yaptığı tespit edildi. Kazı alanında yapılan incelemede farklı boyutlarda 3 kürek ve 1 kazma bulundu. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada ise siyah renkli dijital dedektör ele geçirildi. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, ele geçirilen malzemelerle birlikte işlemlerinin yapılması için Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
