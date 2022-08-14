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BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ İNSANI OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

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BÜYÜKÇEKMECE'de, iş insanı İsa Uçar (61), kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE'de, iş insanı İsa Uçar (61), kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Olay, Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uçar Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Uçar, sabah 10.00 sıralarında otele tek başına giriş yaptı. Tüm gün odasından çıkmayan ve haber alınamayan Uçar'ı merak eden çocukları, telefon üzerinden konumunu bularak, akşam saatlerinde otele geldi. Otel odasının kapısının açılması ile babalarını vurulmuş halde bulan çocuklar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcı incelemesinin ardından Uçar'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri otel odasında yaptıkları incelemede ruhsatsız tabanca bulurken, iş insanının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

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