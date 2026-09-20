Haberler

Büyükçekmece'de göçük altında kalan işçilerden biri öldü, 3 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece'de göçük altında kalan işçilerden biri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Soruşturma kapsamında inşaat firmasının sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olayla ilgili inşaat firmasının sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 18.40 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Alkent 2000 Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan 39 yaşındaki A.M. ile 28 yaşındaki B.M.'nin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerce göçük altından çıkarılan B.M., sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.M. ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firmasının sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
Klinik Psikolog Sena Nur Akpınar: Bağımlılık bir beyin hastalığıdır

"Bağımlılık bir beyin hastalığıdır"
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı

Devre arasında gördükleri karşısında şok oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz

"Allah'ın izni ile bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz"
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı

Galatasaray’ın yıldızı milli takımı bıraktı
'Büşra bebeği çadırdan aldı' denilen şüpheli serbest! Gözler Adli Tıp'a çevrildi

Kardeşler onu işaret etmişti! Hakkında karar verildi
Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel prim kararı

Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel karar
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez

Yine göğsümüzü kabarttı!

İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi

İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi
Bursaspor liderlik maçında golcüsü Iheanacho ile güldü

Bu adamı kim durduracak? Takımını tek başına liderliğe taşıdı