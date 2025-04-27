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Büyükçekmece'de 3,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Büyükçekmece'de 3,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 9.36 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Marmara Denizi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamada, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Marmara Denizi açıklarında saat 22.43'te 3,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.

Depremin yerin 9.36 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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