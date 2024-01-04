Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de oturduğu binanın 11'inci katından düşen çocuk yaşamını yitirdi.

11'İNCİ KATTAN BAHÇEYE DÜŞTÜ

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan 16 katlı binada oturan Batuhan Şahin (13), henüz belirlenemeyen nedenle 11'inci kat merdivenlerindeki pencereden bahçeye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine siteye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen Şahin'e kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde inceleme yaparken çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.