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Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 yılları arasındaki inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin evrakları istendi.

Daha önce CHP'li İBB, Beykoz, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli ve Beylikdüzü belediyelerine başlatılan yolsuzluk soruşturmasının bir benzeri Büyükçekmece Belediyesi'ne de başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi.

EVRAK TESLİMİ İÇİN 4 GÜN SÜRE VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen yazıda şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; 01.01.2015 tarihinden 07.05.2025 tarihine kadar Büyükçekmece ilçesinde inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listelenmesi, projeyi yapan firma ya da kişilerin kim ve hangi firmalar olduğu, hangi projelerin iskan aldığı, hangisinin almadığı, yapılan inşaatların neler olduğu hususunda ayrıntılı listenin hazırlanıp 12.05.2025 gününe kadar teslim edilmesi rica olunur."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (28)

Haber Yorumlarımutluw can:

İstanbul cumhuriyeti başsavcılığı CHP haricince suçlu aramıyor sanırım bu ülkede.

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Haber YorumlarıÖztürkler:

Dışarda katiller cirit atarken hükümetin derdi sadece CHP olmuş,yeterki başa gelmesinler diye uğraşıyorlar :D

Yorum Beğen166
Yorum Beğenme86
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Haber YorumlarıOkan Okan:

Nekadar pislik varsa hepsi bunlarda bakım hiç ak partili belediyelerde birşey varmı

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme131
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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Silkelemeye devam. Timsah gozyaslarina bakmayin bu Mandaci Rusvetci Sahtekar cetelerini…

Yorum Beğen58
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

İstanbul ne büyük nimetmiş arkadaş. Valla İmamoğlu haklıymış. İstanbul nimet nimet.

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Haber YorumlarıBlack Mamba:

gorulen o ki AKP Katar İstanbul güzergahında bulunan tüm yerleri kendi öyle ya da böyle cebren ve hileyle kendi kontrollerine alacak

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Haber YorumlarıAhmet altunok:

boşuna demiyordu Ekrem İstanbul Nimet nimet diye bunlar için Tabii ki Nimet utanmaz adamlar İstanbul'a diktikleri bir tane direk yok koydukları bir tek taş yok gelen paraların tamamını cebe indirdiler sonra da ağlıyorlar ve onların yardakçıları da onları destekliyor utanmadan

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Haber YorumlarıTroll skci:

seçim ile alınırken boşaltılan kasalarıda soruştursaydılar keşke

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Haber YorumlarıSelim Özer:

Belediye başkanı Hasan Akgün yaklaşık 30 senedir başkanlık yapıyor büyükçekmece sayesinde çok gelişti ama 3/5 mütaahit grubu da özellikle Gümüşhaneli tayfası da ihya oldu

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Mutlu Cancan arıyacakta fırsat bulamıyor.Okadar çok yolsuzluk varki.

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