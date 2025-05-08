Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Daha önce CHP'li İBB, Beykoz, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli ve Beylikdüzü belediyelerine başlatılan yolsuzluk soruşturmasının bir benzeri Büyükçekmece Belediyesi'ne de başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi.

EVRAK TESLİMİ İÇİN 4 GÜN SÜRE VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen yazıda şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; 01.01.2015 tarihinden 07.05.2025 tarihine kadar Büyükçekmece ilçesinde inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listelenmesi, projeyi yapan firma ya da kişilerin kim ve hangi firmalar olduğu, hangi projelerin iskan aldığı, hangisinin almadığı, yapılan inşaatların neler olduğu hususunda ayrıntılı listenin hazırlanıp 12.05.2025 gününe kadar teslim edilmesi rica olunur."