Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen 3 şüphelinin daha savcılık işlemleri tamamlandı.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ VE ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Savcılık, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'i, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarından, şoförü Sonkan Turan'ı ise "rüşvet almak" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Avukat Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise savcılık, adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi. Şahin ve Turan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"FATİH KELEŞ'E BAĞLI HAREKET ETTİ"

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in sevk yazısı ortaya çıktı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere hazırlanan sevk yazısında şüpheli Ahmet Şahin'in Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında yönetici pozisyonda bulunan Fatih Keleş'e bağlı hareket ettiği belirtildi.

Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ali Nuhoğlu'nun Fatih Keleş'in baskı ve zorlamasıyla farklı zamanlarda yönlendirdiği Ahmet Şahin'e çalışanı Oğuz Kaan Demircioğlu aracılığıyla para vermek zorunda kaldığını beyan ettiğine sevk yazısında yer verildi.

Ahmet Şahin'in Oğuz Kaan Demircioğlu'nu tanımadığını beyan ettiği ancak HTS analizinde Demircioğlu ile ortak bazlarının bulunduğu sevk yazısında aktarıldı. Şahin'in Ekrem İmamoğlu suç örgütü adına iş adamlarından rüşvet aldığının anlaşıldığı sevk yazısında ifade edildi. Sonkan Turan'ın ise Ahmet Şahin'in şoförü olduğu belirtilen sevk yazısında, Turan'ın şüpheli Ahmet Şahin ile beraber şüpheli Oğuz Kaan Demircioğlu'nun yanında bulunduğunun sabit olduğu açıklandı.