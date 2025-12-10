Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

  • Büyükçekmece Adliyesi'nden 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altın çalındı.
  • Soruşturmada gözaltına alınan kişi sayısı 12'ye yükseldi.
  • Zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın market arabasıyla emanet odasına girdiği ve değerli metalleri çöp poşetlerine doldurduğu güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük bir zimmet skandalı gün yüzüne çıkmıştı. Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine durum Cumhuriyet Savcısı'na bildirildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevliler eşliğinde emanet odası ve kasaların açılmasını istedi.

50 KİLO GÜMÜŞ VE 25 KİLO ALTIN KAYIP ÇIKTI

Yapılan incelemede, büroda muhafaza altında bulunan yaklaşık 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi. Bu tespit üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA: MARKET ARABASIYLA TAŞIMIŞ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın market arabasıyla emanet odasına girdiği, değerli metalleri çöp poşetlerine doldurduğu ve yine market arabasıyla dışarı taşıdığı görülüyor.

O MEMUR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adli emanet memuru Kemal Demir, "zimmet" suçundan tutuklandı. Operasyon sürecinde; firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın anne-babası ve kardeşi, altınların taşındığı araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ve çalınan altınlardan bir kısmını almak için olay yerine gelen başka bir kişi dâhil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Son yapılan işlemlerle birlikte soruşturmada gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Firari Erdal Timurtaş'ın yakalanmasına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

Olgun Kızıltepe
