Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

Büyükçekmece Adliyesi'nde Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T'nin, 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altını çalıp İngiltere'ye kaçtığı olayda yeni bir gelişme yaşandı. 17 adrese yapılan operasyonda firari şüpheli Erdal T'nin kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik bu sabah 17 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

EŞİNİN ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında; firari şüpheli Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan olayda, Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmış, şahsın eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Güncel
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEkSeS:

Bu adam nasıl gidebildi yurtdı?ına ? 75 kg altın /gümüş yükü, XRay de hiçbir uçak, gemi şirketi görmedimi? Vip jet ise , kime ait uçakla kaçmasına yardım ettiler ?

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

belki trde sattı, parayı TCnin ulaşamayacağı bir yere havale etti, şimdi kart ile ihtiyaç olunca çekiyordur. belki tamamını hisse senetlerine yatırdı.... belki hepsi TRnin bir yerinde gömülü...... bende bilmiyorum. ama durum TCyi devlet olarak mahçup ediyor.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıDragoz:

sülalesini tutuklasan herif dönermi giden gitmiş

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

üç ay beş ay eninde sonunda getirir orada birakmaz son gunlerini yaşasın uzun süre 4 duvar

yanıt14
yanıt1
Haber YorumlarıMengele:

Vay vay en güvendigimiz yer Mahkeme orayida soydularsa daha kime güvenecez merkez bankasini adam soydu hapse bile girmedi en güvendigim babamdi oda anami etti gibi hikaye ne oldu bu ülkeye bu insanlara geleceginiz bitti yasanacak ülke olmaktan cikti kim bunlari engelleyecek ha bu arada AB ye üye olamazsiniz soygunculari kim alir birlige

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
