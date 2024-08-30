Kilis ve Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kilis'te Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vali Tahir Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir onur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, şöyle konuştu:

"1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. 30 Ağustos 1922, Türk milletinin vatanına olan bağlılığının, azminin ve kararlılığının en büyük göstergelerinden biridir."

Şahin, daha sonra davetlilerle sohbet edip bayramlarını kutladı.

Zafer Bayramı için hazırlanan özel pasta protokol üyelerince kesildi.

Programa Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Garnizon Komutan Vekili Albay Coşkun Karaca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ve kurum müdürleri katıldı.

Malatya

Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vali Seddar Yavuz, büyük milletler her zaman krizlerden çıkmayı ve büyük liderler yetiştirmeyi başarmış milletler olduğunu söyledi.

Tarihteki en büyük milletlerden bir tanesinin Türk milleti olduğunu anlatan Yavuz, "Bizim adımız Türk ve Türk milletiyiz, bunla her daim onur ve gururluyuz. Bağrında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkarmış ve Kurtuluş Savaşı sonunda da genç yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Devletin kurulmasının en önemli adımlarından biri tanesi bugün kutladığımız zafer." diye konuştu.

Vali Yavuz, Kurtuluş Savaşının eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

Resepsiyona CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, kamu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve askeri erkan katıldı.