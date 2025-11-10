Büyük Önder Atatürk, Manisa ve ilçelerinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Manisa'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan ilçedeki üzüm bağlarında ve arazilerde çalışan işçiler de telefonlarından açtıkları siren sesi ile birlikte saygı duruşuna geçti.

Salihli

Salihli'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri anıta sunuldu.

Sirenler çalındığı törende, alandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Garnizon Komutanı Yarbay Nuri Duman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunumunun ardından, Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma programına geçildi.

Turgutlu

Turgutlu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda tören yapıldı.

Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te ilçe genelinde sirenler çalarken, şehrin en işlek noktalarında hayat iki dakikalığına durdu. Vatandaşlar ve sürücüler, bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu.

Törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Saygın Gençer, Belediye Başkanı Çetin Akın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Soma

Soma'da Turgutalp Kültür Merkezi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar, öğrenciler ve protokol üyeleri saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nın okunması esnasında göndere çekilen bayraklar, tekrar yarıya indirildi.

Anma programı, Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi Mustafa Okdemir Konferans Salonu'nda devam etti.