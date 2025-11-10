Haberler

Büyük Önder Atatürk, Manisa ve ilçelerinde anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Manisa'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Manisa'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan ilçedeki üzüm bağlarında ve arazilerde çalışan işçiler de telefonlarından açtıkları siren sesi ile birlikte saygı duruşuna geçti.

Salihli

Salihli'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri anıta sunuldu.

Sirenler çalındığı törende, alandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Garnizon Komutanı Yarbay Nuri Duman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunumunun ardından, Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma programına geçildi.

Turgutlu

Turgutlu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda tören yapıldı.

Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te ilçe genelinde sirenler çalarken, şehrin en işlek noktalarında hayat iki dakikalığına durdu. Vatandaşlar ve sürücüler, bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu.

Törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Saygın Gençer, Belediye Başkanı Çetin Akın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Soma

Soma'da Turgutalp Kültür Merkezi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar, öğrenciler ve protokol üyeleri saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nın okunması esnasında göndere çekilen bayraklar, tekrar yarıya indirildi.

Anma programı, Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi Mustafa Okdemir Konferans Salonu'nda devam etti.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.