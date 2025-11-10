Haberler

Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 87. yılında Giresun'un ilçelerinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Giresun'un ilçelerinde törenlerle anıldı.

Güce'de ilçe meydanındaki törende Kaymakam Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Yağlıdere

Yağlıdere ilçesindeki tören, Hükumet Konağı önünde düzenlendi.

Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin ile Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Enver Şahin Ortaokulu konferans salonunda öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklerin ardından tören sona erdi.

Espiye

Espiye'de Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam eden törende okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Vekili Çetin Dutal, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Eynesil

Eynesil'de düzenlenen tören, Şehit Şahin Abanoz Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Eynesil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda devam eden törende, öğrenciler şiir okudu ve tiyatro gösterisi sundu.

Törene, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Barış Güdük, Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Ceylan - Güncel
