Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 87. yılında Orta ve Doğu Karadeniz'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Trabzon, Rize, Bayburt, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Ordu'da törenlerle anıldı.

Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yıldırım, Atatürk'ün akıl, bilim, vatan sevgisi ve millet iradesine dayalı düşünceleriyle Türk milletine yalnızca bağımsızlığını değil, aynı zamanda çağdaş bir geleceğin yol haritasını da armağan ettiğini söyledi.

Cumhuriyet'in aynı inanç ve kararlılıkla korunduğunu belirten Yıldırım, "Fikirleriniz bizlere rehber olmaya devam etmektedir. Her geçen gün sizin 'en büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyeti daha güçlü, daha müreffeh ve daha adil bir geleceğe taşımak için azimle çalışıyoruz." dedi.

Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde devam eden programda, TRT Çok Sesli Çocuk Korosu sahne aldı, Kanuni Anadolu Lisesi öğrencileri oratoryo gösterisi sundu.

Programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Rize

Rize Valiliği önünde gerçekleştirilen törende, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Garnizon Komutan Vekili Hüseyin Ekşioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Rize Anadolu Lisesi öğretmeni Leyla Pederlioğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, Rize Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu oratoryo, koro ve gölge gösterisi ile devam etti.

Bayburt

Bayburt'ta, Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Abdullah Hakan Kasım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinlikleri, Bayburt Üniversitesi'ndeki program ile devam etti.

Artvin

Artvin'de, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Yeşilbudak, yaptığı konuşmada, 10 Kasım'ın sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini anlama günü olduğunu söyledi.

Program, "Yüzyılın Destanı" adlı oratoryonun sahnelenmesinin ardından Atatürk konulu resim ve fotoğraf sergisinin açılmasıyla sona erdi.

Giresun

Giresun'daki törende Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Fuat Köse ve Garnizon Komutanı Albay İbrahim Erdinç Yalçın, Hükumet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Özel İdaresi binasındaki konferans salonunda devam eden törende okullar arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Atatürk'ün hayatını anlatan sunumun yapıldığı törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Orhan Mazman ile Garnizon Komutanı Albay Engin Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Gümüşhane Lisesi öğrencileri "Sen Mustafa Kemal'sin" isimli oratoryo gösterisi sahneledi.

Edebiyat öğretmeni Ertuğrul Oğuzhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ordu

Ordu'da düzenlenen törende, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Garnizon Komutanı Albay Öner Önder, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada, trafikte ilerleyen bazı sürücülerin araçlarını durdurarak saygı duruşuna eşlik ettikleri görüldü.

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde devam eden programda, Altınordu Belediyesince hazırlanan "Atatürk" konulu resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, "10 Kasım Atatürk'ü Anma" adlı oratoryo sunuldu.????

Törene, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.