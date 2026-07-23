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Aydın'da nehirde boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi

Aydın'da nehirde boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde 18 Temmuz'da serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ın cenazesi dün bulunmuş, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmiştir. Olayda aynı akıntıya kapılan 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş da hayatını kaybetmişti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 18 Temmuz'da serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan ve dün cenazesi bulunan çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ın cenazesi Acarlar Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada baba Öner Özdağ taziyeleri kabul etti, çocuğun yakınları gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından Özdağ'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene çocuğun yakınları, Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya katıldı.

Olay

Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne 18 Temmuz'da serinlemek için giren Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ve beraberlerindeki 2 çocuk akıntıya kapılmış, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si kurtarılmış, devam eden çalışmalarda Eda Kurtulmuş'un cesedine suya girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ulaşılmıştı.

Şahin Özdağ'ın cansız bedeni ise dün suya girdiği noktanın 3 kilometre ilerisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
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