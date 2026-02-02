AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, son günlerde etkili olan sağanaklarla Aydın Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri'nin su seviyesi yükseldi. Yağışlar tarım açısından olumlu karşılanırken, taşkın riski endişeye neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan; Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, yağışın az olması nedeniyle yaz aylarında kuraklık alarmı verdi. Bölgede son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle nehirde su seviyesi yükseldi. Sağanak İkizdere Barajı'nın doluluk oranını artırırken, nehrin taşma noktasına gelmesine neden oldu. Yağışlar çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, olası taşkın riski tedirginliğe yol açtı. Özellikle İncirliova ilçesinde son 48 saat içinde metrekareye 40 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

'NEHİRDE NEREDEYSE BİR DAMLA SU YOKTU'

Konuya ilişkin açıklama yapan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, nehrin mevcut durumunun üreticiler açısından sevindirici olduğunu belirterek, "Yaz aylarında bu su tamamen çekilmişti, nehirde neredeyse bir damla su yoktu. Ancak bugün itibarıyla baktığımızda son derece dolmuş, hatta taşkın oluşturabilecek bir kapasiteye ulaşmış durumda. Bu tablo bizleri, çiftçilerimizi ve üreticilerimizi mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da buna benzer görüntüler devam eder" diye konuştu.