Büyük Kurtarma Operasyonu: Yavru Kedi, Lavabo Deliğinden İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Avcılar'da bir ailenin sahiplendiği yavru kedi, bahçedeki mermer lavabonun deliğine sıkıştı. İtfaiye ekipleri, uzun çabalar sonucunda kediyi kurtardı. Olayda kedinin sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

AVCILAR'da bir ailenin bahçede bakmak için sahiplendiği kedinin beş yavrusundan birinin başı lavabo deliğine sıkıştı. Kedilere bakan alenin oğlu durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye başı lavabo deliğine sıkışan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Faik Bey Sokak'ta bir aile tarafından sahiplenilerek bahçede bakılan bir kedi 5 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan birinin kafası, bahçe duvarına dik halde bırakılan mermer lavabonun deliğine sıkıştı.Çocuklar tarafından çırpınırken bulunan ancak kurtarılamayan yavru kedi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi müdahaleye rağmen yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkaramadı. Çekiçle kedinin sıkıştığı yerdeki bölümün kırılmasına karar verildi.

YAVRU KEDİYİ KURTARIP SAKİNLEŞTİRDİLER

Çalışmalar sırasında anne kedi bahçede yavrusunun kurtarılmasını bekledi. İtfaiye eri küçük darbelerle lavabo ağzını kırarak genişletmeye çalıştı. Minik yavruya mermer parçası isabet etmemesi için ise başı bezle kapatıldı. Bu sırada bir görevli de yavru kediyi tuttu. Kısa süre sonra lavabonun çevresi genişletilerek yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan yavru kedi bir süre itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirildi. Kedinin sahibi Bora Ayan "Kedimizin kafasının sıkıştığını gördüm. İtfiayeye haber verdim kurtardılar. Teşekkürler. Kediler beş kardeş" dedi. İtfaiye ekipleri ihbarı yapan Bora Ayan ve ailesinin iletişim numarasını alarak daha sonra olay yerinden ayrıldı.

