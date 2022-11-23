Büyük depremler neden gece olur? Bilimsel olmasa da bir açıklaması var

Düzce'de saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle 1'i ağır 80 kişi yaralandı. Meydana gelen bu sarsıntı deprem gerçeğini bir kez daha yüzümüze çarptı. Peki büyük depremler neden çoğunlukla gece oluyor? Bu sorunun bilimsel bir açıklaması olmasa da bazı uzmanlar bakın bunun sebebini nasıl anlatıyor.

Sabaha karşı Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Sarsıntı İstanbul sahil çok sayıda ilde hissedilirken 1'i ağır 80 vatandaşımız da yaralandı. Can havliyle evlerinden çıkan onlarca vatandaş, sokaklarda sabahladı.

DEPREMLER NEDEN ÇOĞUNLUKLA GECE SAATLERİNDE OLUYOR?

Deprem gerçeği bir kez daha acı yüzünü bizlere gösterirken herkesin aklına ise aynı soru geldi: Büyük depremler neden çoğunlukla gece oluyor? Bilimsel olmasa da uzmanlar bu sorunun yanıtını belli bir çerçevede veriyor. Güneş'in çekim gücünün etkisiyle Dünya'nın gece bölümü büyük bir baskı altındayken, gündüz kısmı gevşek konumdadır. Bu sebeple depremlerin genelde gece olduğu ve aşırı basınca dayanamayıp kırıldığı tahmin ediliyor. Fizikçiler de Güneş ve Ay tutulmalarında da çekim gücü çok arttığı için deprem yaşanmasının olası olduğunu belirtiyor.

"BEKLENEN BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ DEĞİL"

Deprem sonrası akıllara gelen bir başka soru ise "Düzce depremi beklenen İstanbul depremini tetikler mi?" oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy yüreklere su serpti. Ersoy, "Deprem aslında aynı fay hattı üzerinde. Ancak Marmara'da beklenen büyük depremi tetiklemesi mümkün değil. Zaten Marmara'nın kendi içinde bir potansiyeli var. Eninde sonunda büyük bir deprem olacak orada. Fakat Düzce depreminin onu tetiklemesi mümkün değil. Birbirlerini tetiklemesi mümkün değil." dedi.