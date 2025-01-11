Büyük Çamlıca Camisi'ndeki "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" sona erdi

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı ile Marmara Üniversitesi İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" sona erdi.

Büyük Çamlıca Camisi'ndeki 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu'nda sabah açılış konuşmaları ve oturumlarla başlayan sempozyum; öğleden sonra "Süreklilik ve Değişim Arasında Nazariyatın Yeniden İnşası Sorunu", "Metafizik Şiddet ve İslam Felsefesi", "Sürdürülebilirlik, Adalet ve Kapsayıcılık Açısından İslam Kaynaklı Kurumlar" ve "Çağdaş Felsefe Açısından Tevhid ve Nübüvvetin Evrenselliği: İmkanlar ve Zorluklar" başlıklı oturumlarla devam etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrezzak Tek'in moderatörlüğündeki "Süreklilik ve Değişim Arasında Nazariyatın Yeniden İnşası Sorunu" başlıklı oturumda sunum yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, İslam düşünce geleneği boyunca inşa edilmiş nazari terkiplerin 16'ncı yüzyılla birlikte yeni bilimsel teorilerce şüphe altında bırakıldığına değinerek, bunun 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında şüphe krizine neden olduğunu ve bu eğilimin kapsamlı bir çözüme ulaştırılmaksızın bugün de sürdüğünü kaydetti.

Üçer, bu krizin yol açtığı sorunları bilgi, varlık ve ahlak seviyesinde irdeleyerek modern dünyayı inşa eden anlayışların yol açtığı krizlerin üstesinden gelme çabasında, İslam düşünce geleneğinin hareket noktası olarak kabul ettiği ilkeler ve İslam nazariyatının yeniden inşasının yolları üzerinde durdu.

Üçer'in sunumundan sonra 29 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil ve 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Tatar müzakereci olarak birer konuşma yaptı.

"Kur'an'ın sunduğu iyimser akıl algısı"

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habip Türker'in moderatörlüğündeki "Metafizik Şiddet ve İslam Felsefesi" başlıklu oturumda sunum yapan 29 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Selami Varlık, Batı metafizik eleştirisinin Hristiyan ön kabullerini, klasik İslam felsefesinin temel ilkeleriyle karşılaştırdı.

Heidegger ve bazı Heidegger-sonrası filozofların metafiziğe yönelttiği eleştirilerin metafiziğin belirli bir şiddet biçimiyle özdeşleştirilmesine odaklandığını anlatan Varlık, İslam felsefesinin metafizik anlayışının ise Kur'an'ın sunduğu iyimser akıl algısına dayandığına dikkati çekti.

Varlık'ın tebliği üzerine İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Uğurlu ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Alpyağıl birer konuşma gerçekleştirdi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk'ün moderatörlüğündeki "Sürdürülebilirlik, Adalet ve Kapsayıcılık Açısından İslam Kaynaklı Kurumlar" başlıklı oturumda tebliğ sunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tuncay Başoğlu, insanlık tarihini dönüştüren yeni bir dönemin başlatıcısı olarak İslam'ın medeniyet tezahüründe vücut bulan kurumların İslam inanç ve yaşam tarzıyla irtibatını inceleyerek, tevhid ve nübüvvete dayalı olarak geliştirilmiş teorilerin tecessüm ettirilip ettirilmediği sorusunu ele aldı.

Başoğlu'nun sunumu üzerine, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nail Okuyucu ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Yılmaz birer konuşma yaptı.

"İslam düşüncesinde Tanrı ve nübüvvet teorileri"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Nedim Tan'ın moderatörlüğündeki "Çağdaş Felsefe Açısından Tevhid ve Nübüvvetin Evrenselliği: İmkanlar ve Zorluklar" başlıklı oturumda sunum yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Cengiz, İslam düşüncesinde üretilen tevhid ve nübüvvete dair kuramları günümüzde felsefe yapma etkinliğine dahil etmenin imkan ve zorluklarına işaret etti.

Cengiz, klasik İslam düşüncesinde tevhid ve nübüvvetin evrenselliği ve kuşatıcılığı hakkında geliştirilen teorilerin genel yapısı, teorilerde kullanılan dil ve temel argümanların yanı sıra teorilerin güçlü ve zayıf taraflarını anlattı.

Bu teorilerin çağdaş felsefe tartışmalarına dahil edilebilmesi bakımından Tanrı ve nübüvvet teorilerini ele alan Cengiz, bu teorilerin çağdaş felsefe içerisinde bir konuma kavuşmaları ve tartışmalara katılmaları için hem klasik metinlere hem de modern metinlere yapısökümcü ve yeniden inşacı bir yaklaşım getirilebileceğine vurgu yaptı.

Cengiz'in sunumunun ardından İbn Haldun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enis Doko konuşma yaptı.

Aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından kapanış konuşması yapan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Ahmet Özhan, bir sonraki etkinliği, "İslam Estetiği" başlığıyla konferans formatında irdeleyerek ve meselenin özüne inerek düzenlemek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelerden gelen akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşların katıldığı sempozyum, neyzen ve bestekar Mustafa Hakan Alvan'ın şefliğinde Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı İcra Heyetince verilen "Tevhid Etsin Dilimiz" başlıklı tasavvuf musikisi konseriyle son buldu.