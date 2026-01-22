Büyük Birlik Partisi heyeti Şam'da temaslarda bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla başkent Şam'da temaslar gerçekleştirdi.

BBP Siyasi İşler Başkanı Türker Yörükçüoğlu ile BBP Dış İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Emin Serin'den oluşan heyet, Şam'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

BBP heyeti, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Şam Program Koordinatörü Üzeyir Göksun ve askeri yetkililerle bir araya geldi.

Heyet, Şam'daki Emevi Camisi haziresinde Türk havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait mezarlığı ziyaret etti. Tarihi Emevi Camisi çevresinde esnafla sohbet eden heyet, bölgedeki sosyal ve ekonomik duruma ilişkin gözlemlerde bulundu.

Türk Kızılaydan yardım almak için gelen Suriyeli vatandaşlarla da görüşen BBP heyeti, sahadaki insani durumu ve Suriye'de yaşayan Türkmenlerin mevcut şartlarını yerinde inceledi.

Yörükçüoğlu, Şam Büyükelçiliği'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, BBP olarak sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Geçen yıl devrimin ardından da Suriye'yi ziyaret ettiklerini hatırlatan Yörükçüoğlu, "Bugün de sahadayız. Suriye'de yaşanan gelişmeleri yerinde görüyoruz." dedi.

Esed rejiminin ülkeyi terk etmesiyle birlikte örgütlerin de işgal ettikleri alanlardan çıkarıldığını ifade eden Yörükçüoğlu, " Suriye'de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Umutlar güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yörükçüoğlu, YPG/SDG terör örgütünün 10 Mart mutabakatına uymadığını ve saldırılarını sürdürdüğünü belirterek bunun barış niyetlerinin olmadığını gösterdiğini söyledi.

BBP'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısından yana net bir duruşu olduğunu vurgulayan Yörükçüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de bazı çevreler bizi Kürt düşmanlığıyla suçluyor. Oysa Suriye'deki Kürt nüfusu kadar Türkmen nüfusu da var.

Türkmenler için otonom bölge, federasyon ya da herhangi bir bölgenin Türkiye'ye bağlanması gibi politikalarımız hiçbir zaman olmadı, aklımızdan dahi geçmedi."

Yörükçüoğlu, "Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'nin Suriye politikasını destekliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını, güçlü ve istikrarlı bir komşu olarak Türkiye ile birlikte geleceğe yürümesini istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin milli güvenliği ve Suriye'de kalıcı istikrar

BBP yetkilileri, Şam'daki temasların Türkiye'nin milli güvenliği, bölgesel barışın güçlendirilmesi ve Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından önem taşıdığını belirtti.

Heyet, ziyaretlerin ardından Suriye'deki güvenlik durumu, siyasi gelişmeler, insani ihtiyaçlar ve Türkmenlerin durumuna ilişkin tespitleri içeren kapsamlı bir raporun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

BBP, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk siyasi partilerden biri olmuştu.

Şam'ın yanı sıra Halep, Hama ve Humus'ta da geçen yıl incelemelerde bulunan parti heyeti, sahadaki gelişmeleri kamuoyuna aktarmıştı.